El Club Deportivo Guadalajara ya se encuentra preparando para enfrentar este fin de semana a Mazatlán FC dentro de la Fecha 13 del Torneo Apertura 2025, después de que llegara a su fin la Fecha FIFA de octubre.

En medio de esto, el periodista de TUDN, Paco González, dio a conocer por medio de X el problema que los aficionados de Chivas se enfrentarán en caso de que el equipo logre el título en la presente campaña del máximo circuito del balompié azteca.

El comunicador informó que en estos momentos la Glorieta Minerva de Guadalajara, Jalisco, se encuentra en remodelación, así que la hinchada ‘Rojiblanca’ no tendría donde festejar si quedan con el campeonato en este semestre, pues dicho lugar es donde acostumbran reunirse los aficionados del Rebaño Sagrado cuando el plantel consigue algo importante.

¿Cómo le está yendo a Chivas en el Torneo Apertura 2025?

El Club Deportivo Guadalajara viene de sumar tres victorias consecutivas en el Torneo Apertura 2025 y gracias a esto se han metido a le pelea por los primeros lugares en la tabla general a falta de cinco fechas para finalizar la Fase Regular.

Cabe mencionar que el partido ante Mazatlán FC, correspondiente a la Jornada 13 del Torneo Apertura 2025, se celebrará el sábado 18 de octubre en la cancha del Estadio Akron, a las 19:07 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por Amazon Prime.