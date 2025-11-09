El Club Deportivo Guadalajara buscará su pase a las Semifinales del Torneo Apertura 2025 ante Cruz Azul, después de que los pupilos de Nicolás Larcamón no pudieran amarrar la primera posición de la tabla general tras perder frente a Pumas en la Fecha 17.

En esta serie, nuestras Chivas deben de aprovechar las ausencias que tendrá el equipo capitalino y es que Nicolás Larcamón no podrá contar con el colombiano, Kevin Mier, ni con el argentino, Lorenozo Faravelli.

En el caso del cafetalero, para su mala fortuna, estará fuera aproximadamente tres meses debido a una fractura de tibia, luego de una dura entrada del jugador de los Pumas, Adalberto Carrasquilla.

Respecto al mediocampista sudamericano, es probable que solo se pierda el encuentro de Ida de los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025, después de ser expulsado en el juego contra los dirigidos por Efraín Juárez.

¿Cómo le fue a Chivas ante Cruz Azul en el Torneo Apertura 2025?

Si bien el Club Deportivo Guadalajara fue mejor ante Cruz Azul, no pudieron llevarse la victoria. Dicho cotejo fue correspondiente a la Jornada 7 del Torneo Apertura 2025 y La Máquina se llevó los tres puntos gracias a los goles de José Paradela y Rodolfo Rotondi, mientras que por el Rebaño Sagrado descontó Diego Campillo.