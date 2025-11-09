Chivas Femenil enfrenta esta noche a Toluca en un duelo clave por la vuelta de los Cuartos de Final de la Liguilla de la Liga MX. Es por este motivo que repasamos si el encuentro será transmitido o no EN VIVO y EN DIRECTO por TV abierta.

El equipo de Antonio Contreras tuvo que batallar el jueves pasado cuando enfrentó a las Diablas Rojas. El doblete de Alicia Cervantes no bastó debido a que enfrente estuvo la francesa Faustine Robert, quien se destacó con dos golazos.

Esta noche Chivas solo le basta un resultado y es ganar por cualquier tipo de diferencia debido a que un empate en el marcador global le da el pase a Toluca por haber finalizado mejor en la tabla general de posiciones. De avanzar, las rojiblancas enfrentarán a América en la Semifinal de la Liguilla.

Alicia Cervantes anotó un doblete contra Toluca. (Foto: IMAGO7)

¿Chivas Femenil vs. Toluca vs. por TV abierta?

Una de las grandes preguntas que surge previo a la vuelta de los Cuartos de Final de la Liguilla es si el juego será por TV abierta. La respeta es que sí ya que se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO por Canal 9, VIX Premium, TUDN y el canal de YouTube de la Liga MX Femenil. Por otro lado en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda.

Las convocadas de Chivas Femenil vs. Toluca