Chivas Femenil enfrenta esta noche a Toluca en un duelo clave por la vuelta de los Cuartos de Final de la Liguilla de la Liga MX. Es por este motivo que repasamos si el encuentro será transmitido o no EN VIVO y EN DIRECTO por TV abierta.
El equipo de Antonio Contreras tuvo que batallar el jueves pasado cuando enfrentó a las Diablas Rojas. El doblete de Alicia Cervantes no bastó debido a que enfrente estuvo la francesa Faustine Robert, quien se destacó con dos golazos.
Esta noche Chivas solo le basta un resultado y es ganar por cualquier tipo de diferencia debido a que un empate en el marcador global le da el pase a Toluca por haber finalizado mejor en la tabla general de posiciones. De avanzar, las rojiblancas enfrentarán a América en la Semifinal de la Liguilla.
¿Chivas Femenil vs. Toluca vs. por TV abierta?
Una de las grandes preguntas que surge previo a la vuelta de los Cuartos de Final de la Liguilla es si el juego será por TV abierta. La respeta es que sí ya que se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO por Canal 9, VIX Premium, TUDN y el canal de YouTube de la Liga MX Femenil. Por otro lado en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda.
Las convocadas de Chivas Femenil vs. Toluca
- Celeste Espino
- Zoe Aguirre
- Isabela Esquivias
- Damaris Godínez
- Casandra Montero
- Kinberly Guzmán
- Araceli Torres
- Natalia Villarreal
- Daniela Delgado
- Joselyn De la Rosa
- Amalia López
- Yamile Franco
- Carolina Jaramillo
- Montserrat Hernández
- Ivonne González
- Joseline Montoya
- Gabriela Valenzuela
- Denise Castro
- Alicia Cervantes
- Adriana Iturbide
- Viridiana Salazar