En el Estadio Akron Chivas Femenil no se pudo quedar con la ida de los Cuartos de Final de la Liguilla del Apertura 2025 tras empatar ante Toluca por 2-2. Alicia Cervantes le dio la victoria al Rebaño Sagrado con un brutal doblete, mientras que la francesa Faustine Robert anotó los goles de la igualdad.

En la fase regular el conjunto Escarlata se había impuesto de la mejor en la jornada 6 por 2-1 en el Estadio Nemesio Diez. Sin embargo, esta noche el equipo de Antonio Contreras salió al campo de juego con el recuerdo fresco de lo que había sucedido ante las Diablas Rojas el pasado 13 agosto.

Una de las grandes en la previa se dio con la ausencia de Carolina Jaramillo en el once titular debido a que el Guadalajara reportó que tenía una molestia muscular. Sin embargo, Yamil Franco se puso el traje de la comandante y asistió de la mejor manera a una Licha Cervantes que quedó sola, gracias a la habilitación de Karla Martínez, frente a Valeria Martínez y le marcó con túnel incluído.

Viridiana Salazar complicó a la defensa de Toluca con su regate. (Foto: IMAGO7)

Por otro lado, antes de los 15 minutos del segundo tiempo llegó el empate de Toluca con un golazo de Faustine Robert . A pesar de esta igualdad al 64 le cometieron penal a Viridiana Salazar y Licha lo cambió por gol para el 2-1 parcial. Desde allí fue todo del Rebaño Sagrado debido a que llegó con facilidad en más de una ocasión, pero los goles no cayeron.

Cabe destacar que Celeste Espino se fue clave con brutales atajadas para que no vuelva a caer un nuevo gol de las Diablas Rojas. Sin embargo, Faustine Robert reapareció con una brutal volea para el 2-2 final.

Tras la victoria en el Estadio Akron, Chivas Femenil tiene una sola opción para lograr la clasificación a la Semifinal de la Liguilla. Necesita una victoria por cualquier tipo de resultado lograr avanzar a la siguiente ronda, mientras que una empate dejaría el marcador global igualado y la ventaja deportiva quedaría para que Toluca avance a la siguiente ronda por haber finalizado mejor en la tabla de posiciones.

