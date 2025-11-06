La Liguilla del Apertura 2025 ha comenzado y Chivas Femenil está obligado a demostrar su mejor versión futbolística frente al Toluca en los Cuartos de Final, por lo que Alicia Cervantes volvió a demostrar su calidad con un golazo que incrementa su leyenda con la institución rojiblanca.

El Guadalajara arrancó el partido tratando de monopolizar la redonda, en donde la Depredadora volvió a demostrar su inteligencia y experiencia para abrir el marcador tras recibir un pase filtrado al espacio.

Licha controló el esférico, comenzó a tratar de engañar a la portera para que se venciera y definió cruzado, por abajo, para colocar la redonda entre las piernas de la guardameta que nada pudo hacer para impedir la caída de su marco.

¿Cuándo se jugará el juego de Vuelta entre Chivas Femenil vs. Toluca?

El segundo episodio de la serie por el boleto a Semifinales se jugará el próximo domingo 9 de noviembre en la cancha del Estadio Nemesio Diez, en un duelo que está pactado a disputarse en punto de las 21:15 horas, tiempo del centro de México.