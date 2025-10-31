Chivas Femenil cerró su participación en el Apertura 2025, en donde la escuadra rojiblanca cumplió con calificar a la Liguilla; sin embargo, hubo aspectos en los que el plantel rojiblanco no logró destacar, tal y como fue en la tabla de goleo individual.

El Guadalajara volvió a demostrar dependencia en Alicia Cervantes, quien en ese semestre anotó solamente 10 goles en todo el torneo, mientras que la segunda mejor artillera fue Denise Castro que marcó en seis ocasiones.

Sin embargo, la mejor goleadora del campeonato, hasta el momento, acumula 22 dianas en el torneo, por lo que se mantiene como la mejor anotadora del futbol mexicano.

Así quedó la tabla de goleo individual