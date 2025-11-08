No hay mañana para Chivas Femenil, por lo que si quiere mantenerse con vida en el Apertura 2025 deberá meterse a la cancha del Estadio Nemesio Diez para visitar al Toluca a buscar el triunfo que las mande a las Semifinales del Circuito Rosa.

Las dirigidas por Antonio Contreras dieron una buena exhibición en el primer duelo de la serie; sin embargo, no pudieron obtener alguna ventaja y salieron con el empate a dos en la cancha del Estadio Akron, por lo que la única opción para avanzar a la siguiente instancia es vencer a las Diablas Rojas en su casa.

La buena noticia para el Guadalajara es que Alicia Cervantes se mantiene en gran nivel y sigue haciendo goles que le permiten a las tapatías acercarse a los triunfos, por lo que necesitarán de todo el talento y experiencia de Licha para poder doblegar a la escuadra mexiquense.

¿Cuándo y dónde juegan Chivas contra Toluca por Vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2025?

El duelo definitivo entre ambas instituciones se disputará este domingo 9 de noviembre en la cancha del Estadio Nemesio Diez, compromiso que está pactado a arrancar en punto de las 21:15 horas, tiempo del centro de México.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO el Chivas vs. Toluca?

El juego por el pase a las Semifinales entre rojiblancas y escarlatas contará con múltiples opciones para que los aficionados puedan verlo de forma gratuita, ya que será transmitido por el Canal 9 de televisión abierta, además del canal de YouTube de la Liga MX Femenil. Además, hay otras alternativas a través de TUDN y Vix.