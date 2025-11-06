La Liga MX Femenil ha entrado a su etapa más determinante con el arranque de la Liguilla, en donde todo se define a matar o morir, por lo que Chivas Femenil y Toluca protagonizaron un partidazo en la cancha del Estadio Akron que terminó empatado a dos goles.

Es por eso que todo se definirá en la cancha del Estadio Nemesio Diez el próximo fin de semana, en donde la escuadra de las Diablas Rojas tiene todo a su favor para poder conseguir su pase a las Semifinales del Apertura 2025.

Hay que recordar que en el Circuito Rosa no existe el criterio de desempate de gol de visitante, por lo que en caso de igualdad en el global, el pase a la siguiente ronda se le otorga al club mejor ubicado en la tabla de posiciones de la fase regular, criterio que hoy le favorece a las mexiquenses que quedaron en cuarto lugar, mientras que el Rebaño quedó en quinto.

Es por eso que Chivas Femenil está obligado a meterse a la cancha del Estadio Nemesio Diez para ganar, por cualquier marcador, su compromiso contra las escarlatas, ya que cualquier otro resultado, es decir, cualquier empate o derrota en el duelo de Vuelta sería la eliminación del conjunto tapatío.

¿Cuándo se jugará el juego de Vuelta entre Chivas Femenil vs. Toluca?

El segundo episodio de la serie por el boleto a Semifinales se jugará el próximo domingo 9 de noviembre en la cancha del Estadio Nemesio Diez, en un duelo que está pactado a disputarse en punto de las 21:15 horas, tiempo del centro de México.