La Liguilla del Apertura 2025 arrancó con horarios inusuales debido a una petición del gobierno de la Ciudad de México, por lo que este miércoles se disputaron los otros tres partidos de Cuartos de Final, encuentros cuyos primeros resultados podrían haber aclarado parte del camino rumbo a las semifinales.

El primer juego del día fue el Juárez vs Toluca, donde los Diablos se impusieron 1-2 como visitantes, quedando en una posición muy cómoda para avanzar, pues incluso perdiendo por un gol en la vuelta podrían eliminar a los Bravos. Sin embargo, fueron los otros resultados los que realmente encendieron el optimismo en Guadalajara.

Con la sorpresiva goleada de Tijuana 3-0 frente a Tigres, todo apunta a que los Xolos estarán en las semifinales, donde enfrentarían precisamente al Toluca. Esto abriría el panorama para que, si Chivas elimina al Cruz Azul, su rival salga del duelo entre América y Monterrey, dos equipos a los que el Rebaño dominó con autoridad en fase regular.

En ese sentido, Rayados consiguió un 2-0 en el BBVA, un marcador que deja la serie viva, pero que también hace pensar que avanzarán a la siguiente ronda, pues las Águilas necesitarían ganar por dos para revertirlo. Monterrey, además, fue uno de los equipos contra los que Chivas lució mejor, derrotándolos 4-2 en la Jornada 17.

Chivas primero se concentra en la serie contra Cruz Azul, luego pensará en rivales

Aun así, todo esto es simplemente una proyección, porque primero Chivas deberá superar al Cruz Azul. De momento, el Rebaño Sagrado parte como favorito para salir con ventaja del Estadio Akron, por lo que será clave aprovechar la localía este jueves para encaminar la serie y después sí comenzar a pensar en los posibles rivales rumbo a la semifinal.