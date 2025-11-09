Las Chivas de Guadalajara fueron muy superiores a Monterrey en el encuentro correspondiente a la Jornada 17 del Apertura 2025 de la Liga MX. El Rebaño Sagrado se impuso por 4-2, pero la diferencia pudo ser incluso más abultada. Así lo reconoció el propio Domenec Torrent, entrenador de Rayados, en conferencia de prensa.

“Muy mal, me ha dejado un sentimiento de preocupación muy malo -aseguró el entrenador español-. “Estábamos muy lejos. Alvarado y Efraín venían a buscar el balón, nadie les saltaba. Ha sido un baño de Chivas la primera parte. Un baño real”, sentenció Torrent tras la categórica derrota sufrida por su equipo en el Estadio Akron.

“No puedo permitir como técnico que se repitan primeras partes como esta. Ha habido la charla pertinente que tenía que haber en el descanso. Queremos competir pasa pasar de cuartos a semifinales, pero tenemos que recomponernos. O hacemos un reset todos juntos desde ya, o no nos va alcanzar”, advirtió el estratega.

Tal fue la superioridad de Chivas que Torrent no dudó en reconocer que la ventaja pudo ser más abultada: “Han sido muy superiores. Podíamos salir con más goles en contra, es la realidad, pero lo mismo que digo aquí, se lo digo a ellos. Se los he dicho en el descanso, lo que siento”, reflexionó.

El pedido de Domenec Torrent para la prensa mexicana

“Creo que es un acto de honestidad y claridad para los periodistas, que en vez de hablar a veces por qué no ha jugado Pepe y ha jugado Juan o por qué no ha jugado tal, hablar un poco de futbol y decir lo que uno siente que no tiene la verdad. Es decir, ha pasado esto, para mí lo vamos a arreglar, queremos competir y ser campeones si podemos, pero sabemos que no nos alcanza si vamos así, así de claro”.