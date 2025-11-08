Domenec Torrent tuvo la oportunidad de convertirse en el director técnico de Chivas de cara al Apertura 2025; sin embargo, una decisión poco ética de su parte derribó el acuerdo debido a que Monterrey le ofreció más dinero de último minuto.

Sin embargo, esa situación ocasionó que la directiva del Guadalajara rompiera relación con el español y se dio a la tarea de reanudar su búsqueda de un nuevo entrenador, por lo que se llegó a un acuerdo por Gabriel Milito, quien este sábado le dio una cátedra al exauxiliar de Pep Guardiola.

Es por eso, que después del tercer gol que le anotó el chiverío por parte de Roberto Alvarado, una cámara logró captar la reacción de frustración del estratega del Monterrey, quien presumía un rostro molesto y desencajado tras el baile que le propinó el conjunto rojiblanco.

¿Cuándo volverá a jugar Chivas en la Liga MX?

Debido al parón que se registrará por la Fecha FIFA y posteriormente por los juegos de Play-In, el Guadalajara deberá esperar varios días y volverá a la actividad el miércoles 26 o el jueves 27 cuando encare la Ida de los Cuartos de Final en la cancha del Estadio Akron.