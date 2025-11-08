Armando González está persiguiendo otro sueño individual y se trata del título de goleo del Apertura 2025, por lo que salió inspirado para el choque entre Chivas y Monterrey, logrando anotar su diana número 12 del torneo con una genialidad de Richy Ledezma.

El Guadalajara demostró su superioridad sobre los regiomontanos desde el arranque del torneo, pero la depurada técnica individual de Efraín Álvarez que mandó un pase al espacio para la llegada de Ledezma, quien hizo un gran esfuerzo para alcanzar la redonda y mandar un centro barriéndose.

Sin embargo, la Hormiga ganó la espalda a los defensores y se levantó para rematar de cabeza y mandar la pelota al fondo de las redes tras remate a contrapié del portero.

¿Cuándo volverá a jugar Chivas en la Liga MX?

Debido al parón que se registrará por la Fecha FIFA y posteriormente por los juegos de Play-In, el Guadalajara deberá esperar varios días y volverá a la actividad el miércoles 26 o el jueves 27 cuando encare la Ida de los Cuartos de Final en la cancha del Estadio Akron.