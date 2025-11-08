Chivas está en plan grande en el Apertura 2025 y se reporta listo para su participación en la Liguilla, en donde demostraron su inteligencia para ocasionar el error en la salida de Rayados para irse al frente en el marcador.

En un saque de meta, el equipo de Monterrey intentó salir con pelota controlada, por lo que los atacantes del Guadalajara se adelantaron para propiciar el error, en donde Armando González punteó la redonda para dejársela a Efraín Álvarez.

El 10 del chiverío controló, hizo una finta para acomodarse y rematar de pierna derecha para mandar la redonda al fondo de las redes para marcar su segunda diana en el semestre con la camiseta rojiblanca.

¿Cuándo volverá a jugar Chivas en la Liga MX?

Debido al parón que se registrará por la Fecha FIFA y posteriormente por los juegos de Play-In, el Guadalajara deberá esperar varios días y volverá a la actividad el miércoles 26 o el jueves 27 cuando encare la Ida de los Cuartos de Final en la cancha del Estadio Akron.