El Club Deportivo Guadalajara cumplió con su primer objetivo: clasificar de forma directa a la Liguilla del Torneo Apertura 2025, pero Gabriel Milito pide calma a pesar de que fueron el equipo que mejor cerró la Fase Regular.

“El primer objetivo claramente fue clasificar de manera directa, el tiempo nos ha servido para evolucionar, me ha servido a mí para conocer con mayor profundidad a los jugadores, me permitió tomar decisiones que nos ha dado resultados. Este fue el primer objetivo, ahora vendrá el siguiente, lo importante es ir partido a partido, ya veremos quien toca”, comentó en rueda de prensa.

“Recuerdo lo que opinaban cuando no ganábamos, no me voy a subir al barco triunfalista. Partido a partido, el tiempo dirá para qué estamos. El funcionamiento es muy bueno, pero seguiremos con ese perfil”, agregó.

Cabe mencionar que luego de la victoria frente a Rayados de Monterrey, dentro de la Fecha 17 del Torneo Apertura 2025, nuestras Chivas tendrán 18 días para preparar la Fiesta Grande del balompié azteca.

Gabriel Milito destacó el crecimiento que ha tenido la “Hormiga” González

Respecto a Armando “Hormiga” González, el entrenador del Rebaño Sagrado destacó el crecimiento que ha tenido y gracias a ello hoy se conviritó el campeón de goleo del Torneo Apertura 2025.

“Ha tenido un crecimiento que se lo ha dado marcar goles, la importancia de venir a jugar en el momento justo, si uno viene antes, está el defensor, si uno viene tarde, la puede perder. Tiene que ver con el timing, en qué momento”, finalzó.