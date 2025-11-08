Chivas ya tiene asegurado su lugar en la Liguilla del Apertura 2025 y espera rival entre Cruz Azul, Toluca, América o Tigres para los Cuartos de Final. El Rebaño Sagrado cerró la fase regular con una racha que lo coloca como uno de los equipos más peligrosos del torneo, mostrando un nivel de juego sólido y una identidad clara bajo la dirección de Gabriel Milito.

Con esto en mente, está claro que cada uno de los once jugadores que salten al terreno de juego será fundamental para las aspiraciones del equipo. Sin embargo, hay algunos cuya influencia puede ser determinante en la búsqueda del título. Durante las casi tres semanas de descanso que tendrá Chivas, Milito deberá afinar cada detalle táctico, especialmente con los siguientes tres jugadores:

Raúl Rangel, el portero no puede fallar

La portería siempre ha sido una posición decisiva en el fútbol. Muchos la consideran la más ingrata, y con razón: un error del guardameta puede costar un torneo entero. Raúl Rangel deberá mantener la solidez y concentración que lo han caracterizado a lo largo del campeonato, pues la Liguilla exige perfección. Cada atajada, salida o despeje contará, y su desempeño no solo puede definir el rumbo de Chivas en el torneo, sino también su futuro como posible titular rumbo al Mundial 2026.

Luis Romo, el defensa que reparte juego a todo el equipo

Luis Romo ha encontrado en la defensa central un rol que equilibra su capacidad táctica y su inteligencia con el balón. Aunque gran parte de su carrera la desarrolló como mediocampista, hoy es el jugador que más pases acierta en el equipo y uno de los que más influyen en la salida limpia desde el fondo. Su doble función —defender y construir juego— lo convierte en una pieza vital tanto para evitar el peligro como para generar el inicio de los ataques del Rebaño.

Omar Govea, el director de orquesta en medio campo

El trabajo de Omar Govea puede pasar desapercibido para muchos aficionados, pero es el engranaje que permite que Chivas funcione con fluidez. Es el encargado de hacer progresar al equipo con pases precisos, siendo uno de los futbolistas con más pases al último tercio, pases progresivos completados y centros efectivos en toda la Liga MX. Su visión y ritmo de juego serán determinantes en los duelos cerrados que caracterizan la Liguilla.

Cada jugador en Chivas deberá cumplir a la perfección en Liguilla

Por supuesto, el desempeño de jugadores como Armando González, Efraín Álvarez, Richard Ledezma y Bryan González también será crucial en cada faceta del juego, además del planteamiento táctico que establezca Gabriel Milito. Chivas ha demostrado que no llega a esta Liguilla solo para competir, sino para pelear por el título y confirmar que es uno de los equipos más completos del fútbol mexicano actual.