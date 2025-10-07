A lo largo del Apertura 2025 el Guadalajarase ha destacado por tener una salida limpia y mucha circulación de juego, con balones largos, para hacer daño al rival. Uno de los jugadores claves en este sistema de juego para Gabriel Milito es Luis Romo quien es el tercer mejor pasador de la Liga MX.

En cada uno de los partidos el Rebaño Sagrado se ha destacado por llevar adelante diferentes jugadas en la que mal parada a la defensa rival. América sufrió este tipo de juego en el primer gol de Roberto Alvarado en el cual participaron varios jugadores.

Uno de los jugadores que entiende a la perfección este sistema de juego de Gabriel Milito es Luis Romo. Desde la salida con el Tala Rangel, el mediocampista formado en Querétaro es parte central para que sea fácil y limpia la jugada. A su vez, en sus pies llegan trazos medidos que terminan en jugada de gol como en los goles de Armando González ante Atlético de San Luis y Necaxa.

Por otro lado, no es casualidad que el entrenador argentino lo tenga como el mariscal de campo del Guadalajara debido a que es el tercer mejor pasador de la Liga MX. Según los datos proporcionados por Opta, el mediocampista rojiblanco realizó 737 pases correctos, mientras que Gonzalo Piovi 759 y Sergio Ramos 786. Es por este motivo que no dejó de ser titular a pesar de los errores que cometió al momento de defender.

¿Qué sigue para Chivas en el Apertura 2025?

Tras la victoria contra Pumas UNAM, Chivas verá acción el próximo fin de semana en Estados Unidos cuando enfrente en amistoso a América. Por otro lado, en el Apertura 2025 volverá a tener acción el próximo sábado 18 de octubre cuando enfrente a Mazatlán por la jornada 13 en el Estadio Akron a las 19:07 del Centro de México.