A unos días de arrancar el Torneo Clausura 2026, la directiva del Club Deportivo Guadalajara ya logró acomodar a Alan Mozo y a Erick Gutiérrez a Pachuca y al San Diego FC, respectivamente, pero les está costando arreglar con otro equipo a Alan Pulido.

De acuerdo con información de Carlos Ponce de León, el atacante mexicano está cómodo en las Chivas, así que no le interesa marcharse a otra escuadra, pues no pretende aceptar una reducción de sueldo.

Derivado a esta situación, según @ChivasXtra_, los altos mandos del Rebaño Sagrado estarían analizando rescindir el contrato del futbolista de 34 años de edad, pero eso implica pagarle un dineral.

Alan Pulido se niega a aceptar una rebaja salarial.

¿Cuánto Chivas le pagaría a Alan Pulido si le rescinde su contrato?

Con información del periodista de ESPN, Rafael Ramos, Alan Pulido percibe anualmente alrededor de 1.8 millones de dólares, es decir, poco más de 32 millones de pesos mexicanos al tipo de cambio actual.

Dicha cifra le correspondería pagar al Club Deportivo Guadalajara por el año que todavía le queda de contrato al exjugador de Tigres, Levadiakos, Olympiakos y Kansas City.

Cabe mencionar que por su elevado sueldo a la directiva del Club Deportivo Guadalajara le está costando acomodarlo, pues en el balompié azteca ningúna institución está dispuesta a pagar esa cantidad.