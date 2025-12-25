Uno de los puntos que la afición de Chivas no paró de criticar a Amaury Vergara y su familia era en relación a la poca inversión que llevó adelante en cada mercado de pases. Sin embargo, algo cambió en la gestión rojiblanca debido a que en el 2025 más de 30 millones de dólares para cerrar la llegada de siete jugadores.

La tacaña forma en la que sacaba el dueño del Guadalajara comenzó a verse cuando Ricardo Peláez en el Apertura 2020 gastó más de 35 millones de dólares en jugadores que no marcaron la diferencia. De allí en más, el Rebaño Sagrado no realizó fichajes bombas con los que sacudía a la Liga MX.

Con la salida de la comitiva española, Amaury Vergara comenzó a sacar la chequera para repatriar jugadores o realizar fuertes inversiones. Según lo informado por José María Garrido, este cambio de postura surge con Alejandro Manzo, cuñado de Amaury, quien entiende en qué lugar debe estar el Guadalajara en el futbol mexicano.

Alan Pulido regresó y no marcó la diferencia esperada. (Foto: IMAGO7)

El cambio radical del dueño de Chivas en el mercado de pases se dio en el 2025 luego de haber realizado una inversión que superó los 30 millones de dólares si tenemos en cuenta el dinero gastado y la utilización de jugadores como parte de pago. Para el Clausura 2025 el Rebaño Sagrado gastó 3.5 millones de dólares para el fichaje de Alan Pulido y Miguel Tapias, pero dio de qué hablar con el fichaje de Luis Romo por quien dieron a cambio la totalidad de la carta de Jesús Orozco Chiquete.

Efraín Álvarez llegó a Chivas y marcó la diferencia. (Foto: IMAGO7)

Con la llegada de Javier Mier a la dirección técnica este tipo de gasto se profundizó por futbolistas que llegarán y rindieran. Efraín Álvarez costó ocho millones de dólares, Bryan González siete millones y Diego Campillo tres millones más la carta de Alejandro Mayorga, a quien tuvieron que recomprar a Necaxa por casi dos millones de dólares, y el préstamo con opción a compra de Diego Ochoa. Cabe destacar que Richard Ledezma llegó gratis de PSV.

Chivas por Diego Campillo hizo de todo para ficharlo. (Foto: IMAGO7)

¿Cuánto dinero lleva invertido Chivas en este mercado de pases?

Para el Clausura 2026 Chivas lleva invertido cerca de seis millones de dólares por los fichajes de Brian Gutiérrez, costó 4.5 millones de dólares, y Ángel Sepúlveda, su ficha valió 1.5 millones de dólares. De momento no se espera que Amaury Vergara invierta más dinero para el siguiente torneo porque primero debe bajar la masa salarial de su equipo con jugadores como Alan Mozo, Alan Pulido y Érick Gutiérrez.

Conoce cuánto pagó Chivas por cada jugador en el 2025