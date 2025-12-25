Veljko Paunovic fue uno de los últimos técnicos que ilusionó a toda la afición de Chivas luego de haber sido subcampeón en el Clausura 2023. En las últimas horas fue noticia debido a que no sólo señaló que se arrepintió del Guadalajara, sino que además confirmó lo que muchos piensan de Alexis Vega y su éxito en Toluca al opinar que se debe al tipo de jugadores que tenía.

No hay dudas de que uno de los jugadores que prometió mucho y decepcionó a toda la afición fue el Gru. El extremo llegó como un futbolista talentoso, pero en el Rebaño Sagrado se destacó por ser un futbolista indisciplinado que se fue por la puerta de atrás tras un polémico cierre del Apertura 2023.

Uno de los entrenadores que no le pudo sacar todo el jugo de su talento en Chivas fue Veljko Paunovic. En diálogos con Claros Sports, el extimonel rojiblanco comentó que el éxito de Alexis Vega en Toluca se debe al tipo de gente que lo rodea.

Veljko Paunovic habló de Alexis Vega. (Foto: IMAGO7)

“Lo atribuyo mucho a quienes lo rodean. Honestamente, para Alexis es más fácil meter un centro a Paulinho, con todo respeto, que a Chino, como a lo mejor tenía en Guadalajara en su momento. Eso habla bien de usted, porque tenía un reto importante a nivel materia prima. Un jugador brilla si está acompañado y rodeado de más talento, y creo que esa es una de las principales razones por las que Alexis está brillando en Toluca. En Chivas quizá le costó un poco más. No sé qué perspectiva tenga hoy de él; han pasado unas semanas, unos años mejor dicho, y ha encontrado su mejor versión nuevamente. Me alegro enormemente por él”, expresó.

Y agregó: “Aparte de todo lo que comentaste, ha madurado y ha dado un paso en el que entendió que en ese momento su ciclo en Chivas había cambiado, o había acabado, y eso no es malo para ninguna de las dos partes. Dio un paso importante: volver a sus orígenes, al lugar que conoce. A muchos nos ha pasado en la carrera, cuando tuvimos que dar un reinicio, y a él le está funcionando perfectamente. Sigo pensando que en esa final con Chivas contra Tigres me equivoqué en hacer el cambio, aunque estaba afectado por la lesión. Un jugador de su nivel nos hubiera ayudado hasta el final del partido, seguramente. Ese error siempre lo he mencionado y me sigue doliendo. Hoy es momento de hablar de que entendió su etapa en Chivas, del proceso de madurar como persona y como jugador, y creo que ahora en Toluca lo están manifestando perfectamente”.

Veljko Paunovic afirmó que se arrepiente de salir de Chivas

Al inicio de la entrevista, Veljko Paunovic afirmó que se apresuró al salir de Chivas. “La verdad es que me arrepentí, aunque tengo que decir que cuando tomé la decisión fue por un tema personal y familiar”, declaró. Y añadió: “Agradezco la comprensión de la familia Vergara, de Fernando Hierro, de su gente, de Juani y de Fran. Aunque ellos estaban molestos, yo no”.