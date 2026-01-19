El Club Deportivo Guadalajara pasa por un gran momento futbolístico en el Torneo Clausura 2026. Y es que el sábado pasado el equipo de Gabriel Milito consiguio su tercera victoria consecutiva al vencer 2-1 a los Gallos Blancos del Querétaro, por lo que son líderes en el certmen.

En ese sentido, las Chivas del estratega argentino igualó los números que obtuvo Veljko Paunovic en el Torneo Apertura 2023, donde logró tres triunfos en las primeras tres fechas.

El Rebaño Sagrado de Gabriel Milito venció a Pachuca, Juárez y Querétaro, sumando nueve puntos de nueve posibles, manteniendo con esto el paso perfecto, mientras que el conjunto del serbio se inpuso en aquella campaña al León, Atlético de San Luis y Necaxa.

Sin embargo, la racha se cortó en la Jornada 4 cuando empataron contra los Bravos de Juárez en el Estadio Olímpico Benito Juárez, de modo que Gabriel Milito tiene la oportunidad de superar este registro frente al Atlético de San Luis el domingo 1 de febrero.

Chivas suma tres victorias consectuvias en el Torneo Clausura 2026.

¿A qué hora será el partido entre Atlético de San Luis vs. Chivas?

El partido entre Atlético de San Lus y Chivas, correspondiente a la Fecha 4 del Torneo Clausura 2026 se llevará a cabo el domingo 1 de febrero en la cancha del Estadio Alfonso Lastras Ramírez, a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por ESPN.