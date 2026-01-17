Las Chivas de Guadalajara quieren continuar con su buen comienzo en el Clausura 2026 de la Liga MX. Después de lo que fueron sus triunfos ante Pachuca y Juárez, el Rebaño Sagrado buscará una nueva victoria este sábado, cuando reciba a Querétaro en el Estadio Akron, por la Jornada 3.

El conjunto rojiblanco querrá defender el liderato que hoy comparte con Toluca, además de que hasta el momento es el único equipo que no ha recibido goles. Además, Chivas registra un récord muy positivo jugando en casa ante los Gallos Blancos, pues su última derrota como local fue en el Apertura 2014, hace ya casi 12 años atrás.

Fernando González regresa a la convocatoria

En las primeras dos jornadas, quien no pudo estar disponible fue Fernando González a raíz de ciertos problemas físicos. Sin embargo, el Oso regresó a la convocatoria para el choque ante los Gallos Blancos y probablemente pueda sumar minutos. El experimentado contención relegó al joven Samir Inda, quien fue dado de baja de la nómina.

Daniel Aguirre, repleto de confianza

Uno de los jugadores que más ha sorprendido bajo el mando de Gabriel Milito ha sido Daniel Aguirre, quien hasta marcó un gol en la primera jornada ante Pachuca. En diálogo con Chivas TV, el mexicoamericano dejó en claro el gran objetivo del Rebaño: “Tenemos el estilo de juego, tenemos los jugadores, tenemos todo para ser campeones y nosotros no nos vamos a conformar en salir segundo, en llegar a Semifinal o Cuartos. Nosotros queremos ser campeones y eso vamos a hacer día con día”, afirmó.

Richard Ledezma y Brian Gutiérrez: ¿Ya pueden jugar con el Tri?

Pese a haber sido citados por Javier Aguirre para la Selección Mexicana, tanto Richard Ledezma como Brian Gutiérrez todavía no pueden jugar con el Tri debido a que la FIFA no finalizó el trámite del “One Time Switch” necesario para cambiar de federación. Como ambos representaron previamente a Estados Unidos, requieren este aval administrativo irreversible que aún no figura en el portal oficial de la FIFA, por lo que su cambio de selección sigue en proceso. Si bien los jugadores ya dieron el sí para renunciar al conjunto estadounidense, la directiva mexicana está acelerando las gestiones; si la autorización no llega a tiempo, se perderán los amistosos contra Panamá y Bolivia.