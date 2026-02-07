Chivas tiene en la mira a Jonathan Pérez como posible refuerzo para el Clausura 2026, el extremo derecho del Nashville SC que ha destacado en la MLS y en selecciones menores de México. En caso de concretarse la negociación, el Rebaño Sagrado sumaría a un futbolista joven, con proyección y experiencia en el máximo nivel.

Con el tiempo encima por el cierre de registros de la Liga MX este lunes 9 de febrero, el Guadalajara debe acelerar las gestiones si quiere cerrar el fichaje. Afortunadamente para los rojiblancos, todo apunta a que las negociaciones van bien, y el propio director técnico del Nashville ha dado señales positivas sobre el avance de las conversaciones.

Luego de dejarlo fuera de un amistoso de pretemporada, BJ Callaghan confirmó que Jonathan Pérez no jugó debido a las negociaciones con Chivas. El entrenador señaló que las pláticas están avanzadas, aunque aclaró que el acuerdo aún no está cerrado y que Jonny sigue concentrado y forma parte del plantel mientras se define su futuro.

Desde Verde Valle, el interés por cerrar la operación es muy alto, y todo indica que Pérez llegaría directamente al primer equipo, sin pasar por el Tapatío, a diferencia de otros refuerzos recientes como Cruz Medina. Por ahora, solo queda esperar el desenlace de las negociaciones, con el reloj en contra para la directiva rojiblanca.

¿Cuánto tendría que pagar Chivas al Nashville SC por el fichaje de Jonathan Pérez?

Aunque Jonathan Pérez ha sido pieza del Nashville SC en los últimos años, su carta pertenecía originalmente al LA Galaxy y estaba a préstamo, hasta que en agosto de 2025 el club hizo válida la opción de compra por 1.5 millones de dólares. Por ello, es muy probable que Chivas deba pagar una cifra superior para convencer al Nashville de venderlo, y los reportes más recientes apuntan a una operación cercana a los 3.5 millones de dólares más bonos.