Tras tomarse dos semanas de vacaciones, este lunes el Club Deportivo Guadalajara inició con sus trabajos de pretemporada de cara al Torneo Clausura 2026. El equipo “Rojiblanco” se presentó en el Hospital Medyarthros para someterse a los exámenes de rigor, marcando con esto el regreso a la actividad.

Una de las grandes ausencias fue la de Isaác Brizuela debido a que terminó su contrato con las Chivas y como no entra en planes de Gabriel Milito para la siguiente campaña no fue renovado, así que en los próximos días se hará oficial su salida.

“De entrada ya está confirmado. Isaác “Conejo” Brizuela no sigue en el Rebaño Sagrado. Un jugador que se veía a leguas que ya vivía sus últimos instantes en Chivas, que había quedado fuera desde la época de Óscar García, se habló con él y al final él tomó la determinación de permanecer en el equipo, alguien que se había avecindado en la ciudad, que de cualquier manera el hecho de aferrarse le permitió poder encontrar algunos minutos”, dijo Jesús Bernal en su canal de YouTube.

Toda la información sobre Chivas.

¿Qué decisión tomó Isaác Brizuela tras no entrar en planes de Chivas?

La misma fuente reveló en su video que el exjuador de los Diablos Rojos del Toluca tomó la decisión de seguir activo en el futbol a pesar de contar con 35 años de edad, por lo que su representante ya se encuentra buscándole equipo en el balompié azteca.

“No continuará en Chivas. Acá la noticia y la novedad es que, según me dicen, el “Cone” quiere seguir activo. Habrá que ver qué equipo está interesado en ficharle y poder contratar a este elemento ya veterano, pero con mucha experiencia en Primera División.

Cabe mencionar que Isaác Brizuela lleva una vida en Verde Valle ya que fue fichado por el Club Deportivo Guadalajara en diciembre de 2014 de cara al Torneo Clausura 2015 procedente de los Diablos Rojos del Toluca.

¿En qué equipos ha jugado Isaác Brizuela?