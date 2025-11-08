El tremendo baile del Club Deportivo Guadalajara frente a Rayados de Monterrey, dentro de la Fecha 17 del Torneo Apertura 2025, podría provocar una sacudida en El Barrial, pues la directiva, encabezada por el presidente deportivo, José Antonio Noriega, se vería presionada por su propia afición.

Y es que por medio de redes sociales, varios seguidores de “La Pandilla” están pidiendo la salida de Domènec Torrent, quien esta tarde fue superado por Gabriel Milito a pesar de contar con un plantel más redondo, el cual para muchos es el mejor del futbol mexicano.

“¿Hace cuanto que les vengo diciendo sobre mis dudas de la capacidad de ajuste y planteos tácticos de Torrent en Rayados?”, “Torrent parece que solo intenta experimentar cada partido, sin idea de juego con conceptos básicos muy limitados, no puedes estar regalando 45 minutos cada partido”, “Torrent se quiere hacer el tipo listo y la verdad es que y la verdad es que no sabe un carajo. Llegó presumiendo los logros de alguien más y nosotros creímos que era la solución”, se lee en X.

Cabe mencionar que el estratega español fichó con Rayados de Monterrey de cara al Torneo Apertura 2025 luego de que de último momento le dijera “No” a nuestras Chivas, pues era la opción principal de la dirigencia “Rojiblanca” ante la inesperada salida de Fernando Gago.

¿En qué lugar terminará Chivas el Torneo Apertura 2025?

El Club Deportivo Guadalajara finalizará la Fase Regular del Torneo Apertura 2025 en la sexta posición de la tabla general, pues ya no alcanza en puntos a Rayados de Monterrey, y solo falta esperar a su rival en los Cuartos de Final, el cual podría ser Cruz Azul, Toluca o el América.