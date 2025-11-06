El Apertura 2025 llega a su última jornada y el Chivas vs. Monterrey promete ser uno de los platos fuertes de la Jornada 17. El Rebaño Sagrado buscará asegurar su boleto directo para la Liguilla, mientras que los Rayados quieren terminar lo más arriba posible en la tabla. Pero el duelo no sólo tiene atractivo por lo que hay en juego, sino también por el reencuentro en los banquillos de Gabriel Milito y Domènec Torrent, dos entrenadores con historia en común.

Ambos técnicos se conocieron durante su etapa en el FC Barcelona, cuando Milito formaba parte del plantel blaugrana y Torrent integraba el cuerpo técnico de Pep Guardiola. Aquel vínculo en el club catalán dejó una marca en ambos, forjada en los años del dominio blaugrana mediante una filosofía de juego que hoy cada uno refleja a su manera en la Liga MX.

Milito jugó en el Barcelona de Pep Guardiola, quien tuvo a Torrent como auxiliar. Trabajaron juntos (Imago7)

El paso del tiempo los llevó por caminos distintos, pero con ideas similares. Milito consolidó su carrera como entrenador priorizando salida limpia, presión alta y la circulación paciente; Torrent, en tanto, construyó su trayectoria acompañando a Guardiola y luego como técnico principal en el New York City FC, Flamengo, Atlético San Luis y ahora Monterrey, donde ha logrado imponer su estilo.

Por aquellos años, Milito eligió regresar a su país para retirarse en Independiente, mientras que Torrent continuó junto a Guardiola un año más en Barcelona y luego lo acompañó en Bayern Munich y Manchester City. De esta manera, el Chivas vs. Monterrey promete ser un duelo de dos equipos interesados en dominar desde la posesión del balón.

El elogio de Gabriel Milito para Domenec Torrent

Tras derrotar a Pachuca, Milito se refirió al duelo ante el Monterrey de Domenec Torrent: “Nos queda un partido contra un gran rival. El encuentro ante Rayados será complicadísimo, tiene un gran entrenador, que conozco desde mi etapa como jugador en Barcelona. Rayados tiene un entrenador fantástico y cuenta con jugadores fantásticos. Para ganar ese partido hay que hacer un encuentro completo, casi perfecto, porque el rival es de jerarquía y está muy bien entrenado. Es una de las pruebas más duras para nosotros”, reflexionó el entrenador rojiblanco.