Alan Mozo es uno de los jugadores que pasó de titular indiscutido a suplente en las Chivas del Guadalajara. En medio del inicio de la Liguilla del Apertura 2025, dan a conocer que el lateral derecho rojiblanco podría regresar a Pumas para el Clausura 2026.

El andar del defensa en el último año lo llevaron a tener un pie y medio fuera del Rebaño Sagrado y todo indicaba que León sería su futuro destino. Con la llegada de Gabriel Milito volvió a ser tenido en cuenta, pero ya como suplente de Richard Ledezma.

Con el correr del Apertura 2025 la cantidad de minutos que recibió fue menor y una lesión cortó su participación en Chivas. Actualmente el entrenador argentino lo tiene descartado del equipo y todo indica que saldrá del equipo en el próximo mercado de pases.

Alan Mozo sería pretendido por Pumas. (Foto: IMAGO7)

En medio de este contexto, Jesús Bernal reveló que un posible destino para el defensor de Chivas es regresar a Pumas. “Hoy comienza a sonar de que Pumas podría ser interesado en el fichaje de Alan Mozo, de acuerdo con varios reportes que aparecen en internet,” informó Jesús Bernal en su canal de YouTube.

Los números de Alan Mozo en el Apertura 2025

Según los datos de la Liga MX, Alan Mozo lleva disputados tres juegos, uno solo como titular, y suma 139 minutos. Es decir, vio el 9.08% de los minutos posibles que hubo en el Apertura 2025. Cabe destacar que fue clave con una asistencia para el 4-3 del Guadalajara ante Atlético de San Luis.