Armando González vive su primera experiencia en la Selección Nacional de México tras haberse consagrado campeón de goleo en el Apertura 2025 junto a Joao Pedro y Paulinho. Previo al amistoso con Paraguay, Germán Berterame le dio un fuerte espaldarazo a la Hormiga al señalar que merece estar en la Selección Mexicana.

Los 12 goles que lleva anotados fueron motivos suficientes para que el Vasco Aguirre convoque a la Hormiga en esta fecha FIFA. Especialmente tras la baja por lesión de Julián Quiñones y Santiago Giménez.

Este martes la Selección Mexicana enfrenta a Paraguay en el Alamodome de San Antonio, Texas, y se espera que Armando González forme para de los siete cambios llevará adelante Javier Aguirre. Previo al juego contra el seleccionado guaraní, Germán Berterame le dio un fuerte espaldarazo al afirmar que merece estar en el Tri.

Armando González recibe respaldo de Germán Berterame. (Foto: IMAGO7)

“Lo ha demostrado en el club. Ha sido goleador. Lo está disfrutando al máximo, lo está viviendo de una manera única y también está aprendiendo de Raúl”, comentó el jugador de Rayados de Monterrey. Y agregó: “Se lo merece, por eso está acá. Por todo lo que hizo en el club vino para acá y creo que tratamos nosotros, yo, Raúl y todos los compañeros para que él se sienta lo más cómodo posible”.

Raúl Rangel recibió respaldo de Javier Aguirre

Tras el empate ante Uruguay, Javier Aguirre destacó el partido de Raúl Rangel en Torreón. “Me gustó que jugó bien con los pies, me gustó mucho que le dio salida al equipo, generó tranquilidad a la zaga, nos generó mucha confianza, le vi bien. Realmente no creo que haya desentonado. Lo he dicho, he visto a 8 o 9 porteros y es bueno tener una posibilidad grande de donde elegir”, expresó el Vasco en conferencia de prensa.