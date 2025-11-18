El Guadalajara se encuentra en plena preparación para llegar de la mejor manera al cruce por los Cuartos de Final de la Liguilla ante Cruz Azul. En medio de este contexto, dan a conocer el factor crucial que aleja a Brandon Vázquez para que no llegue al Clausura 2026 de la Liga MX.

No hay dudas de que el Rebaño Sagrado encontró en Armando González la solución a sus problemas en la portería rival. La Hormiga se consagró campeón de goleo luego de haber anotado 12 goles en la fase regular del Apertura 2025.

A pesar de tener a Hormiga y de que se daría el regreso de Ricardo Marín, el sábado salió a luz que el Guadalajara estaría detrás de un centro delantero. Según lo informado por José María Garrido uno de los futbolistas que vuelve a estar en carpeta del Rebaño Sagrado es Brando Vázquez.

Brandon Vázquez estaría en el radar de Chivas. (Foto: IMAGO7)

Sin embargo, hay un factor clave que podría ser clave para que se delantero se aleja del Guadalajara. Actualmente el atacante de Austin se está recuperando de una lesión ligamentaria, la cual se provocó en julio de este año cuando enfrentaba a San Jose Earthquakes.

Chivas toma ventaja sobre Daniel Aceves

Uno de los jugadores que suena como refuerzo para Chivas en el Clausura 2026 es Daniel Aceves, defensor de Pachuca. Según lo informado por 365 Score, el Guadalajara tiene ventaja sobre Rayados de Monterrey y Tigres por la buena relación que hay con la directiva hidalguense.