Chivas regresa este martes a los trabajos en Verde Valle de cara al juego contra Cruz Azul por los Cuartos de Final de la Liguilla de la Liga MX. En medio de este contexto el mercado de pases y la Selección Mexicana se meten dentro de la agenda rojiblanca.

De cara al Mundial 2026, Raúl Rangel recibe un brutal respaldo por parte de Javier Aguirre, mientras que Roberto Alvarado se encuentra con duras críticas por su actuación ante Uruguay. Por otro lado, la ventana de traspasos de invierno no está abierta, pero se revela la ventaja que tiene el Guadalajara sobre Daniel Aceves y el factor que detendría la llegada de Ángel Sepúlveda para el Clausura 2026.

Ángel Sepúlveda más lejos de Chivas

El último fin de semana surgió el rumor del supuesto interés de Chivas por Ángel Sepúlveda para el Clausura 2026. Sin embargo, César Huerta dio a conocer el rumor que alejaría al atacante de Cruz Azul de su regreso a Guadalajara.

“Esta persona, que está muy enterada de lo que pasa con la directiva, me dijo: ‘Mira los últimos futbolistas mayores de 30 años que hemos traído, centrodelanteros, nos han dado resultados muy pobres en cancha. (…) Si acabamos de cometer dos apuestas de alto riesgo en las que no nos fue bien con jugadores mayores de 30 años, lo más probable es que retomemos la instrucción que Amaury Vergara nos ha dado desde hace mucho tiempo de no fichar refuerzos mayores de 30 años. Esta es una regla del Guadalajara desde hace mucho tiempo”, explicó el periodista de Diario AS en su canal de YouTube.

La ventaja que tiene Chivas para fichar a Daniel Aceves

Uno de los futbolistas que sería del interés de Chivas para el Clausura 2026 sería Daniel Aceves, quien hoy se encuentra en Pachuca. El domingo 365 Score no solo informó el precio que le ponen los Tuzos al defensa, entre 2,5 y 3 millones de dólares, sino que además señaló que el Guadalajara tiene ventaja sobre Rayados y Tigres debido a que hay buena relación entre las directivas.

Javier Aguirre respaldó a Raúl Rangel

De lo que nadie habló el sábado post empate de México ante Uruguay fue del respaldo que le dio Javier Aguirre al Tala Rangel. “Me gustó que jugó bien con los pies, me gustó mucho que le dio salida al equipo, generó tranquilidad a la zaga, nos generó mucha confianza, le vi bien. Realmente no creo que haya desentonado. Lo he dicho, he visto a 8 o 9 porteros y es bueno tener una posibilidad grande de donde elegir”, expresó el Vasco.

Roberto Alvarado recibe críticas por su papel en la Selección Mexicana

Uno de los jugadores de Chivas que vio acción en el empate de México ante Uruguay fue Roberto Alvarado. Sin embargo, la afición de la Selección Mexicana estalló porque el Piojo quedó lejos del nivel que ha mostrado en el Guadalajara.