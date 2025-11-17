El Seleccionado Nacional de México se prepara para ser anfitrión por tercera vez en su historia cuando reciba a la Copa del Mundo 2026, por lo que tiene una prueba de fuego frente a Paraguay en Estados Unidos. De cara a un nuevo amistoso del Tri repasamos cómo y dónde ver EN VIVO y EN DIRECTO a los jugadores de Chivas: Raúl Rangel, Roberto Alvarado y Armando González.

Javier Aguirre no para de sacar y poner a diferentes jugadores para encontrar la alineación ideal para debut en el Estadio Azteca. El entrenador nacional señaló, en entrevista a TV Azteca, que quiere saber con qué jugadores puede contar cuando la pelota pesa, se pierde y la afición no para de presionar para que se den los resultados.

El sábado Raúl Rangel vivió la presión en el empate de México ante Uruguay, ya que la afición pedía a Carlos Acevedo como titular. El portero de Chivas llevó adelante una buena presentación, mientras que Roberto Alvarado se destacó al momento de defender. Por su parte, Armando González vio lo 90 minutos en el banco de suplentes.

¿Cuándo y dónde juegan México vs. Paraguay por la Fecha FIFA para el Mundial 2026?

El juego entre México y Paraguay se llevará adelante mañana martes 18 de noviembre en el Alamodome de San Antonio, Texas. El mismo comenzará a disputarse a las 19:30 del Centro de México.

¿Cómo ver EN VIVO México vs. Paraguay por la Fecha FIFA para el Mundial 2026?

Al igual que en otras oportunidades, el encuentro entre México y Paraguay se podrá seguir EN VIVO y EN DIRECTO por televisión abierta. La transmisión estará a cargo de Televisa y TV Azteca, por lo que en territorio mexicano se podrá ver por Azteca Deportes, Canal 7, TUDN, Canal 9 y el servicio de streaming ViX Premium. Obviamente, en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda con los jugadores rojiblancos en la Fecha FIFA.