Las Chivas de Guadalajara están a un paso de asegurar la clasificación directa a la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX. En la última jornada, el Rebaño Sagrado se mide a Monterrey y le basta con un empate para quedarse con el sexto lugar en la tabla de posiciones, objetivo que se propuso la plantilla y el cuerpo técnico.

Pero los Rayados también se juegan lo suyo, puesto que buscan mejorar su ubicación en la tabla: de momento marchan en el 5° lugar pero un triunfo podría garantizarles una mejor ubicación en la tabla de cara a la Liguilla. Por eso el partido es importante y los regios se preguntan sobre el estado físico de una de sus figuras: Sergio Ramos.

Sergio Ramos ya jugó ante Chivas en el Clausura 2025, cuando Rayados ganó por 3-1 (Imago7)

El experimentado defensor central de 39 años, con pasado en Real Madrid, se ausentó este martes de la práctica de Rayados, pues asistió a unas evaluaciones médicas a raíz de una molestia. Esto generó dudas sobre su presencia ante Chivas, pero finalmente Ramos se reincorporó el miércoles a los entrenamientos y trabajó de manera normal junto al resto del grupo.

De esta manera, todo indica que Sergio Ramos estaría disponible para ser titular en el duelo del sábado ante Chivas, en el Estadio Akron, si así lo decide su entrenador Domenec Torrent. El experimentado defensa disputó 13 partidos en esta fase regular, con un saldo de dos goles y siete tarjetas amarillas.

Sergio Ramos y Chicharito, viejos compañeros en Real Madrid

El encuentro ante Chivas también será especial para Ramos porque podría marcar un nuevo reencuentro con Chicharito Hernández, esta vez en el Estadio Akron. En su momento, el defensor central fue muy elogioso para con el ídolo rojiblanco: “Me di cuenta que no es valorado aquí en México, como si lo es en Europa, en España, en Inglaterra Javier marcó un antes y un después en el fútbol, sin duda uno de los 3 mejores mexicanos de la historia”, expresó.