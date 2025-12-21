Así como Ricardo Marín, Ángel Sepúlvedatambién está de vuelta en el Club Deportivo Guadalajara. Ambos futbolistas conformarán junto con Armando “Hormga” González el ataque de Chivas, así que estará dura la pelea por la titularid, pues los tres pasan por un gran momento futbolístico.

No obstante, la competitividad se queda dentro del campo. En el equipo se respira un gran ambiente, para muestra los elogios de Ricardo Marín al “Cuate” Sepúlveda, quien llegó procedente de Cruz Azul a cambio de 1.5 millones de dólares, según César Luis Merlo.

“Es importantísimo tener ese tipo de características dentro del plantel; que tengamos ese tipo de jerarquías dentro del equipo para que nos motiven y saquen adelante”, mencionó el atacante en entrevista con Chivas TV.

“Es un jugador de muchísima calidad, que nos va a venir a aportar sus cualidades. Lo tomo como aprendizaje, con consejos o cualquier cosa que él nos quiera brindar estamos muy abiertos para escucharlo”, agregó.

El poderío ofensivo que tendrá Chivas para el Clausura 2026

El Club Deportivo Guadalajara tendrá una de las mejores ofensivas del Torneo Clausura 2026, con el actual campeón de goleo; Armando “Hormiga” González, Ricardo Marín y Ángel Sepúlveda.

Y es que en el 2025, Armando “Hormiga” González registró 16 goles más una asistencia, mientras que Ángel Sepúlveda hizo con Cruz Azul, 21 tantos en el 2025 y dio seis pases de gol. Por su parte, Ricardo Marín firmó con el Puebla nueve tantos y cuatro asistencias.