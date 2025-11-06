Este sábado, cuando las Chivas de Guadalajara reciban a Monterrey por el encuentro correspondiente a la Jornada 17 del Apertura 2025, el delantero Armando González saldrá al campo en busca de uno o más goles que le permitan consagrarse como campeón de goleo de la Liga MX.

La Hormiga, que también apunta a ser convocado por primera vez a la Selección Mexicana, contará con todo el apoyo de la afición rojiblanca en el Estadio Akron, ante un rival que presentará a Sergio Ramos y todo su arsenal de figuras. En la previa al duelo, en redes sociales hubo fastidio con un periodista regiomontano que minimizó al canterano de Chivas.

En la señal de Multimedios Deportes, el reportero Mauricio Ponce le bajó el precio al furor por Armando González, al que llamó “Hormiguita” en reiteradas oportunidades, con el fin de restarle valor a lo hecho por el canterano rojiblanco en la comparativa con Germán Berterame, delantero de Monterrey con el que compite por un lugar en el Tri.

“Sigue siendo un jugador que apenas va saliendo del cascarón. Él no debería ser titular, el titular debería ser Alan Pulido, pero está pensando en todo menos en el futbol. Y lo mismo pasa con Chicharito, él está pensando en dar mensajes pero no juega futbol que es para lo que se lo trae”, opinó el periodista regiomontano.

“De chiste”: Periodista regio se burla de la posible convocatoria de Armando González al Tri

En su misma reflexión, Ponce insistió con demeritar a la Hormiga y acusó a la prensa capitalina por querer instalarlo en la Selección Mexicana: “Quieren llevar de chiste a la Hormiguita al Mundial, por favor. Ese puesto es de Germán Berterame y de los que ya están compitiendo. Eso mismo dijo Milito, no por anotar goles tiene que ser un jugador de Selección. Por favor, se los ruego, ya no hablen de la Hormiguita al Mundial”, concluyó en su análisis.