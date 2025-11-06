Por estas horas, el joven goleador de Chivas, Armando González, debe de tener dos inquietudes o deseos para el corto plazo. Uno de ellos, coronarse campeón de goleo del Apertura 2025 de la Liga MX, donde a falta de una jornada, está igualado con Paulinho (Toluca) y Joao Pedro (San Luis). El otro, ser convocado a la Selección Mexicana.

La Hormiga ya formó hace poco parte de un microciclo con el Tri, aunque en aquella oportunidad sólo fueron entrenos y no partidos. Después de eso, el delantero sonó con fuerza para la siguiente convocatoria, pero Javier Aguirre finalmente lo descartó. El delantero no bajó los brazos y siguió con su buen rendimiento en el Guadalajara.

Ahora, después de que metiera presión con grandes actuaciones como la del triplete en el Clásico Tapatío, un reporte de Fernando Esquivel ventiló cuál sería la decisión final de Aguirre para esta convocatoria de noviembre: la Hormiga finalmente recibiría el primer llamado oficial para representar al Tri, ayudado en parte por las ausencias de Santiago Giménez y Julián Quiñones.

De esta manera, Armando González tendría la oportunidad de estrenarse con la Selección Mexicana en los compromisos ante Uruguay y Paraguay, los días 15 y 18 de noviembre. Los otros delanteros convocados serían Raúl Jiménez y Germán Berterame.

¿Renueva con Chivas? Así está el futuro de Armando González

Otro tema en torno al delantero mexicano pasa por su renovación de contrato con el Club Deportivo Guadalajara. El contrato de la Hormiga finaliza en diciembre de 2026 y las pláticas para renovarlo ya estarían en marcha. De acuerdo al periodista Jesús Bernal, desde el lado del jugador exigirían un importante aumento salarial y ciertas facilidades para poder salir a Europa en caso de que aparezca una oferta formal.