Armando González está viviendo el mejor momento de su aún joven carrera como futbolista de Primera División, en donde se encuentra en la cima de la tabla de goleo del Apertura 2025 y está encaminando a Chivas a calificar a la Liguilla, por lo que muchos especialistas ya lo piden en la Selección Mexicana.

Es por eso que se le cuestionó al exentrenador del Guadalajara y uno de los mejores goleadores de la historia del balompié nacional, José Saturnino Cardozo, que analizara a la Hormiga, en donde se deshizo en elogios por el atacante del Rebaño, exigiendo que sea llamado al Tricolor de Javier Aguirre.

“Fantástico. Es un jugador explosivo, es un jugador técnico, que siempre tiene la portería de frente. Para mi, el centro delantero nunca deja de mirar el arco, siempre lo tiene que tener de frente. No importa la edad, si es goleador, es un buen nueve y este chico es goleador porque tiene siempre tres oportunidades y te hace uno.

“Veo a un jugador muy interesante que sería un jugador interesantísimo para la Selección. Para mí, para convocar a un jugador no importa la edad. No comparto las críticas que dicen: ‘no tenemos que inflarlo mucho’. Hay que inflarlo“, explicó el exdelantero en entrevista para TUDN.

El también exdirector técnico del chiverío recordó la situación que se vivió en Qatar 2022 cuando Gerardo Martino no convocó a Santiago Giménez al Tricolor, por lo que no desea que se viva lo mismo con Armando González.

“Este jugador igual. Está pasando por un buen momento. ¿Por qué no darle la oportunidad de poder estar? Está pasando por un buen momento, puede ir a competir un lugar, dejemos al chico que pueda competir.

“Hay que exigirle al jugador, no importa la edad y a la Selección tiene que ir el presente del jugador“, concluyó el histórico romperredes paraguayo.

¿Cuántos goles lleva Armando González en todo el 2025?

La Hormiga está teniendo un año de ensueño rumbo a su consolidación como futbolista profesional, ya que en el Clausura 2025 marcó tres goles, en el Apertura 2025 ya presume 11 dianas, mientras que anotó un gol más en la Concachampions y uno más en la Leagues Cup, presumiendo 16 goles en todo el año natural.