Las Chivas de Guadalajara tienen una de las mejores Fuerzas Básicas de la Liga MX, pero no todas las promesas logran consolidarse en el primer equipo. Algunos elementos no reciben tantas oportunidades o no logran demostrar, por lo que buscan nuevos desafíos, como es el caso de Zahid Muñoz, mediocampista de 24 años.

Oriundo de Tepatitlán, Zahid Muñoz hizo todas las Fuerzas Básicas en el Rebaño y contó con numerosas cesiones: vistió las playeras de Zacatepec, San Luis, Juárez Cancún, antes de quedar en libertad de acción y firmar por el Tepatitlán.

Zahid Muñoz fue presentado en Atlético Morelia (Captura)

Tras una breve estadía en dicho equipo, Zahid Muñoz fue anunciado como nuevo refuerzo del Atlético Morelia de cara al Clausura 2026. El mediocampista ampliará así su experiencia en Liga de Expansión, donde supo ser campeón con el Tapatío que dirigía Gerardo Espinoza y tenía a otras figuras como Mateo Chávez, Alejandro Organista, Óscar Macías, Diego Campillo y Sebastián Pérez Bouquet.

El paso de Zahid Muñoz por Chivas

Zahid Muñoz debutó en el Guadalajara un 2 de agosto de 2020, con Luis Fernando Tena como entrenador, en una derrota por 2-0 ante Santos Laguna. Al año siguiente, ingresó sobre el cierre de un debut liguero frente a Puebla, con Víctor Manuel Vucetich.

Zahid Muñoz en un partido vs Puebla (Imago7)

Más cerca en el tiempo, en 2023 Zahid Muñoz jugó otros dos partidos como rojiblanco, durante la gestión de Veljko Paunovic: primero en otra visita a Puebla (derrota 0-1) y luego en un triunfo por 2-0 como local ante Necaxa.