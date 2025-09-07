El 2 de agosto de 2020, en el Estadio TSM Corona, Chivas visitó a Santos Laguna por la jornada 2 del Torneo Apertura. El Rebaño Sagrado, dirigido por Luis Fernando Tena, perdió por 2-0 por culpa de un doblete de Fernando Gorriarán. Aquel día, con el dorsal 194 que traía de Fuerzas Básicas, Zahid Muñoz hizo su debut profesional en la Liga MX.

El conjunto rojiblanco formó con Toño Rodríguez; Chapo Sánchez, Tiba Sepúlveda, Hiram Mier, Cristian Calderón; Isaac Brizuela, Jesús Molina, José Juan Vázquez, Jesús Angulo; José Juan Macías y Sebastián Martínez. Chivas se fue en desventaja al descanso y como primera medida, Tena buscó mover el equipo con los ingresos de Dieter Villalpando y Uriel Antuna.

Zahid Muñoz antes de hacer su debut en Chivas (Imago7)

Sin embargo, a poco de comenzado el complemento cayó un nuevo gol de Santos Laguna, por lo que cuando promediaba la segunda mitad, Tena dio ingreso a Zahid Muñoz en lugar del Canelo Angulo. El canterano, mediocampista organizador y con buen golpeo, poco pudo hacer para revertir la situación. Su próximo juego con Chivas volvería a darse recién con Víctor Manuel Vucetich en 2021, para una visita a Puebla en la que ingresó de cambio en el minuto final.

Tras destacar con el Tapatío, donde jugó los torneos posteriores, Zahid Muñoz volvió a ser contemplado por Veljko Paunovic en 2023. Primero ingresó en otra visita a Puebla que acabó en derrota; al torneo siguiente salió desde el banquillo frente a Necaxa por la Jornada 3, pero ya no volvería a tener participación.

El presente de Zahid Muñoz en la Liga de Expansión MX

Aunque incluso tuvo pasos por las Selecciones Juveniles, Muñoz no logró consolidarse en la Liga MX. Primero salió cedido a Juárez, donde no logró hacerse sitio. Y más tarde recaló en la Liga de Expansión: jugó para Cancún el torneo pasado y ahora reforzó al Tepatitlán, donde este torneo ha participado en todos los encuentros y anotado un gol, además de una asistencia.