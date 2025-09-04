Chivas atraviesa un momento de abundancia en su cantera. Con nombres como Yael Padilla, Armando González, Hugo Camberos, Santiago Sandoval o Miguel Gómez, quienes lograron dar el salto al primer equipo, queda claro que el Rebaño tiene una de las Fuerzas Básicas más completas de México. Sin embargo, también hay historias que quedaron en el camino.

Una de ellas fue la que nos reveló el portugués Sergio Pinto, exdirector técnico de la Sub-19 rojiblanca, en entrevista reciente con Rebaño Pasión. Consultado sobre la superpoblación de talentos y los distintos tiempos de cada desarrollo, el estratega puso como ejemplo el caso de Alexis Gallegos, quien estuvo muy cerca de estrenarse con el Rebaño durante la etapa de Fernando Gago.

Alexis Gallegos, central zurdo, estuvo cerca de debutar pero una lesión le truncó la posibilidad (Imago7)

“Yo creo que es un factor de suerte muchas veces, o entonces a los ojos del entrenador le encanta ese jugador. Te doy el ejemplo de cuando estaba Gago… Alexis Gallegos le encantaba, y ha hecho partidos de preparación con primer equipo, y se lastimó. Si no se hubiera lastimado, probablemente podría haber debutado, podría haber estado, podría haberse quedado”, comentó.

Aquella lesión cortó de golpe la posibilidad de que el joven defensor hiciera su debut oficial, un detalle que hasta hoy no había salido a la luz. Más allá del caso puntual, Pinto remarcó la importancia de los tiempos y las circunstancias en el desarrollo de un futbolista. “Yo creo que el factor suerte es muy importante, porque es el momento, el tiempo, la persona, y son una unión de factores muy grandes para que tú llegues y consigas quedarte”, apuntó el exentrenador.

¿Quién es Alexis Gallegos?

Alexis Gallegos, defensor central zurdo, nació en Guadalajara y cumplió recientemente 19 años, por lo que pudo debutar con Gago incluso siendo todavía más joven. Tras pasar por varias categorías siendo capitán en algunas de ellas, ahora juega en este torneo para el Sub-21 que dirige Pepe Meléndez, donde ha sido titular en el último partido frente a Cruz Azul.