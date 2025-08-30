Este mediodía, en las instalaciones de Gigantera, las Fuerzas Básicas de Chivas recibieron a las de Cruz Azul para una nueva jornada del Apertura 2025. En primer turno, el Sub-21 de Pepe Meléndez cayó por 4-2 ante la Máquina Cementera con un gol del juvenil Gael García. Más tarde, el Sub-19 madrugó a su rival con un tanto desde el vestidor.

Apenas comenzó el encuentro entre las categorías Sub-19 de Chivas y Cruz Azul, el Rebaño Sagrado tocó el balón hacia atrás, pero todo el equipo empujó hacia el área para ir a buscar la dividida. Esteban Mendoza intentó filtrarse en el área hasta que su compañero, Aldrin Soto, se llevó la pelota y tocó hacia adentro para la llegada libre del lateral derecho Jonathan Grajales, quien empujó a la red.

Lo curioso es que al momento de ingresado el balón, apenas se jugaban 15 segundos de partido, por lo que Chivas se puso en ventaja desde el inicio. Más tarde, Sebastián Bucio estiró la ventaja pero la Máquina descontó antes de que finalizara la primera mitad.

¿Quién es Jonathan Grajales, autor del gol?

Grajales, de 16 años, hace sus primeras armas con Chivas Sub-19. Se trata de un lateral derecho con vocación ofensiva y firmeza en la marca. Será nada menos que uno de los tres elementos rojiblancos que apuntan a estar en el Mundial Sub-17 de Qatar 2025, junto a Gael García -titular en el Sub-21- y Emiliano Rodríguez, contención que también jugó desde el inicio con la Sub-19.