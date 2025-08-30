Por la Jornada 5 de la Liga de Expansión MX, Tapatío volvió a la victoria después de dos encuentros. El Filial rojiblanco jugó un gran encuentro y aplastó con facilidad al Atlante con un marcador de 3-0, gracias a los goles de Jorge Guzmán, Sergio Aguayo y Luis Egurrola. Los dirigidos por Arturo Ortega se ubican ahora en el tercer lugar de la tabla, sólo por detrás de Cancún y Tepatitlán.

Uno de los hechos más destacados del partido tuvo que ver con otro gol de Sergio Aguayo, delantero de 22 años que ya debutó con Pachuca en la Liga MX, pero que el semestre pasado recaló en el Tapatío. Y lo cierto es que el atacante está brillando en este certamen, pues ya lleva cuatro goles en cuatro encuentros disputados.

Aguayo, además, aportó una asistencia para Jorge Guzmán, quien con un remate de zurda abrió el marcador. En el complemento, un exquisito centro de Enrique Ledesma fue conectado por el propio Aguayo, quien estiró la ventaja en favor del Filial rojiblanco.

En este certamen, Aguayo ya le había anotado un doblete a Venados, además de marcar el agónico gol para el empate frente a Leones Negros. Es decir que el delantero únicamente no anotó frente al Tepatitlán, cuando fue derrota por 3-1. Cabe recordar que Gabriel Milito ya lo incluyó en la lista de convocados para la Leagues Cup, por lo que podría estar siguiendo de cerca sus desempeños.

La palabra de Sergio Aguayo tras el triunfo sobre Atlante

Una vez finalizado el encuentro, Sergio Aguayo habló con Chivas TV: “Somos como hermanos. A fin de cuentas estamos más con nosotros que con nuestras familias. A seguir apoyando y nosotros vamos a dar todo”, expresó. Sobre su racha goleadora también agregó. “Se han dado las cosas. Es trabajo de los profes que después de los entrenamientos hacen entrenamientos solos, yo creo que es eso”, afirmó.