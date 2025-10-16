Armando González es uno de los jóvenes delanteros más queridos por la afición de Chivas. Con apenas 22 años, se hizo viral cuando, tras anotar su primer gol en Primera División, celebró haciendo un jutsu de Naruto. Aunque su apodo original era La Hormiga, muchos comenzaron a llamarlo también El Otaku del Gol, apodo que el propio González parece disfrutar.

Si bien disfrutar del anime y el manga es algo cada vez más común entre jóvenes y adultos, hace algunos años podía ser motivo de burlas, por lo que muchos aficionados a la cultura japonesa preferían mantenerlo en secreto. En este contexto, Luis Romo, uno de los jugadores más veteranos del Rebaño con 30 años, sorprendió recientemente al confesar que uno de sus pasatiempos favoritos es leer mangas. La revelación generó comentarios positivos entre la afición, que no esperaba que el mediocampista compartiera esa afición con González.

“Ahora empecé a leer mangas, ver series y si hay un buen jueguito de cartas… una viudita o un póker, me encanta”, respondió en una entrevista de la Selección en la que se le preguntó qué haría para pasar un vuelo de 12 horas.

Luis Romo tendrá que volver a ganarse su lugar en las convocatorias de la Selección Mexicana

Cabe recordar que Romo fue convocado por Javier Aguirre para los partidos de la Selección Mexicana ante Colombia y Ecuador. Sin embargo, su actuación frente a estos últimos muy criticada, por lo que buscará mostrar su mejor nivel con Chivas en el cierre del torneo para mantener vivas sus posibilidades de volver a ser llamado en la Fecha FIFA de noviembre.