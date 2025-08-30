Las Chivas de Guadalajara necesitan una victoria antes de irse al receso por la fecha FIFA. El Rebaño Sagrado recibe este sábado 30 de agosto al Cruz Azul en el Estadio Akron, por la Jornada 7 del Apertura 2025. La urgencia es grande para el entrenador argentino, Gabriel Milito, quien ha tenido un irregular comienzo de su etapa al frente del equipo.

Una victoria, un empate y tres derrotas hacen a la campaña del conjunto tapatío hasta el momento, con el agregado de que tras el parón será el turno de enfrentar nada menos que al América en el Clásico Nacional. Tras remontar en la visita a Xolos (3-3), Milito buscará poner lo mejor para enfrentar a una Máquina Cementera que llega en buen momento.

Cabe recordar que para este encuentro, el Rebaño tiene lesionados a Omar Govea, Richard Ledezma, José Castillo y Alan Pulido. Asimismo, el que regresa a la convocatoria es nada menos que Chicharito Hernández, quien todavía no vio minutos en este semestre e integra las opciones de ataque junto a Armando González y Teun Wilke.

Alineación de Chivas para enfrentar a Cruz Azul

Raúl Rangel

Alan Mozo

Diego Campillo

Gilberto Sepúlveda

Miguel Tapias

Bryan González

Luis Romo

Érick Gutiérrez

Roberto Alvarado

Efraín Álvarez

Armando González

DT: Gabriel Milito

Alineación de Cruz Azul para enfrentar a Chivas