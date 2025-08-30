Las Chivas de Guadalajara están siendo presa de sus propios errores en el Torneo Apertura 2025, donde marchan en los últimos lugares de la tabla general, por lo cual es indispensable empezar a sumar de a tres puntos frente a Cruz Azul, en el partido correspondiente a la Jornada 7.

El Rebaño Sagrado ha dejado mucho que desear con solo un triunfo, tres derrotas y un empate en los cinco partidos que ha disputado, además de que tiene uno pendiente contra los Tigres de la UANL. Enfrentarse a La Máquina es la prueba de fuego para el entrenador Gabriel Milito, quien requiere de ganar confianza para su proyecto que hasta ahora es titubeante.

1.- Horario

Las Chivas le harán los honores a Cruz Azul este sábado 30 de agosto del 2025 en punto de las 19:07 horas tiempo del centro de México, con la intención de regresar a la senda del triunfo como no lo han hecho desde que se impusieron al Atlético de San Luis 4-3, en su única victoria.

Foto tomada de la Liga MX

2.- Árbitro

Victor Alfonso Cáceres será el silbante central de este partido y estará asistido por José Ibrahim Martínez y Óscar Yahir Barriga como auxiliares. Mientras que el cuarto árbitro seráLuis Alfredo García, en tanto que Salvador Pérez Villalobos y Héctor Salvador Solorio estarán a cargo del VAR.

Foto tomada de la FMF.

3.- Estadio

Este compromiso crucial para el técnico Gabriel Milito, en su lucha por salir de los últimos lugares de la tabla general, se jugará en el Estadio Akron en el municipio de Zapopan, en el estado de Jalisco que tiene asegurado el lleno por la alta expectativa que despiezan ambos equipos.

Estadio Akron en Guadalajara. (Foto: Alfredo Moya/JAM MEDIA)

4.– Uniforme

Guadalajara será local por tercera ocasión en esta campaña, por lo cual podrá utilizar su uniforme estelar que es con la camiseta rojiblanca con vivos en azul marino, el short en azul marino y la calcetas de la misma tonalidad

5.- Transmisión

Este encuentro entre Guadalajara y los dirigidos por Nicolás Larcamón solo se podrá ver por la señal de la plataforma de streaming Amazon Prime para todo México, así como en Telemundo Deportes para Estados Unidos. Te recordamos que en Rebaño Pasión tendremos todos los detalles.