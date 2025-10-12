Una de las noticias que comenzó a sobrevolar en Guadalajara fue en relación ante el interés de Toluca por Yael Padilla, quien no sería tenido en cuenta por Gabriel Milito. Con esta información repasamos la posible cifra que exigiría Chivas para dejar ir al futbolista formado en Verde Valle.

La irrupción del atacante rojiblanco se dio la mano Veljko Paunovic quien lo hizo debutar frente a León, equipo al que le marcó. Su velocidad, gambeta y remate lo llevaron a ganarse rápidamente un contrato profesional y a ser tenido seguido por varios equipos de la Liga MX.

En medio de su participación en el Mundial Sub-20, surgió la información de que el Toluca de Antonio Mohamed sigue de cerca a Yael Padilla. Este interés del conjunto escarlata con el futbolista rojiblanca surge a partir de que Gabriel Milito no fue tenido en cuenta en esta gestión.

Yael Padilla no entraría en planes de Gabriel Milito. (Foto: IMAGO7)

Una de las grandes dudas que comienza a surgir es cuánto dinero pediría Chivas para vender al futbolista a los Diablos Rojos. Según lo informado por Transfermarkt su valor de mercado es de más de dos millones de dólares, pero esta mañana Jesús Bernal señaló, en su canal de YouTube, que no sería extraño que la directiva rojiblanca pida entre tres y cuatro millones de dólares.

Los números de Yael Padilla en el Apertura 2025

Como decíamos, Yael Padilla no es jugador del gusto de Gabriel Milito debido a que en su lugar por el medio ha utilizado a Santiago Sandoval. A su vez, en lo que va del Apertura 2025 el elemento rojiblanco solamente jugó un partido y vio acción durante once minutos, mientras que en la Leagues Cup 2025 jugó dos encuentros y sumó 71 minutos de juego.