El Club Deportivo Guadalajara podría tener varias bajas en la próxima ventana de fichajes debido a que no entrarían en planes de su entrenador, Gabriel Milito, por consecuencia, los Diablos Rojos del Toluca ya levantaron la mano por un futbolista ‘Rojiblanco’.

Por pedido de Antonio Mohamed, el equipo ‘Escarlata’ estaría interesado en una de las nuevas joyas de nuestras Chivas, de acuerdo con diversos reportes, y ese es Yael Padilla, quie en el Torneo Apertura 2025 apenas suma 12 minutos y tampoco vería con malos ojos cambiar de aires.

Con información del periodista, Carlos López, los Diablos Rojos del Toluca no tendrían pensado tener a Yael Padilla a préstamo, sino intentarían ficharlo de manera definitiva, por lo que esto pondría a pensar a la directiva del Club Deportivo Guadalajara, pues en anteriores ocasiones han dejado salir a sus canteranos y terminan brillando con sus nuevos equipos.

Yael Padilla no entraría en planes de Gabriel Milito / Imago7

¿Cuál es el valor de Yael Padilla en Chivas?

Según el sitio especializado Transfermarkt, el valor actual de Yael Padilla es de apenas 2 millones de euros, equivalente a poco más de 53 millones de pesos mexicanos, al tipo de cambio actual, pero al tratarse de una de sus nuevas perlas, en Verde Valle podrían pedir más por su carta.

Cabe mencionar que, a pesar de no tener tanta actividad con el primer equipo del Rebaño Sagrado, fue considerado para disputar con la Selección Mexicana Sub-20 el Mundial de 2026 y en estos momentos busca con el TRI su pase a las Semifinales ante Argentina.