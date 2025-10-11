Este sábado 11 de octubre a las 9 de la noche, Chivas enfrentará al América en el State Farm Stadium de Arizona como parte del Tour Rebaño 2025. Aunque se trata de un partido amistoso, la rivalidad entre ambos clubes siempre eleva la tensión, y los aficionados esperan ver un Clásico Nacional con intensidad, orgullo y espectáculo.

Uno de los grandes atractivos del encuentro será Javier Hernández, quien nunca ha podido marcarle gol al América en toda su carrera. Es un pendiente que lo ha acompañado desde sus primeros años en el futbol profesional y que, estando ya en la recta final de su trayectoria, parece cada vez más difícil de cumplir.

Javier Hernández ya hizo historia en el futbol, pero tiene un pendiente contra el América.

Sin embargo, hoy podría ser el día. Chicharito ha mostrado un gran compromiso en los últimos partidos y seguramente buscará con todo romper esa racha. Además, los demás jugadores rojiblancos podrían ayudarlo a cumplir este objetivo, ya sea cediéndole un penal o buscándolo con pases clave, entendiendo que se trata de un momento simbólico para el histórico delantero rojiblanco.

La duda, claro, será si hacerlo en un partido amistoso tendrá el mismo valor. Aunque romper la sequía sería motivo de alegría para la afición, no sería lo mismo que hacerlo en un Clásico oficial, por lo que, incluso si marca hoy, el pendiente con las Águilas podría quedar en el aire para muchos aficionados.

El paso de Chicharito por las Chivas estaría por terminarse

Por otro lado, en los últimos días han surgido rumores sobre su posible salida de Chivas. Diversos reportes señalan que el destino más probable de Chicharito sería la Championship de Inglaterra, la segunda división inglesa, donde podría cerrar su carrera en el futbol europeo antes de pensar en el retiro.