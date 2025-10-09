El técnico campeón del mundo Sub-17 con México, Raúl “Potro” Gutiérrez, lanzó una dura crítica hacia Javier Hernández, asegurando que ha perdido el respeto que alguna vez se ganó y que su momento dentro del futbol ha pasado. El estratega señaló que el delantero de Chivas “se lesiona cada dos segundos”, en referencia a los constantes problemas físicos que le han impedido tener regularidad desde su regreso al Guadalajara.

“El nombre que tiene Chicharo ha venido a menos de la percepción que todos teníamos del jugadorazo que siempre fue, sigue estando en la plantilla de Chivas y se lesiona cada dos segundos, creo que hay momento para todo y el momento de ‘Chicharo’ ya fue”, declaró Gutiérrez en entrevista para ESPN.

La realidad estadística respalda las palabras del Potro: Hernández Balcázar apenas ha disputado tres partidos en el Apertura 2025, ninguno de ellos como titular, sumando apenas 88 minutos en doce jornadas disputadas. El atacante ha tenido que ver desde el banquillo la mayor parte de su paso por Chivas, mientras el equipo de Gabriel Milito ha encontrado en Alan Pulido y especialmente en Armando González soluciones ofensivas más constantes.

Chicharito Hernández ha pasado más tiempo en la banca que en el campo este torneo. (Imago7)

Más allá de lo deportivo, Gutiérrez también criticó la diversificación de intereses que algunos futbolistas, entre ellos Hernández, han mostrado en los últimos años, estando muy activos en redes sociales y transmisiones en vivo. Para el Potro, los jugadores deberían enfocarse completamente en su carrera profesional mientras están activos, y dejar otros proyectos para después de su retiro, una visión más tradicional del futbolista comprometido al cien por ciento con la cancha.

“Soy de los creyentes que cuando eres jugador de futbol es porque eres jugador de futbol, hoy se tiene la idea errónea de que puedes ser jugador de futbol y puedes ser streamer y puedes ser muchas cosas, yo crecí con esa idea de dedicarle el 100 por ciento al futbol y cuando ya no eres jugador, entonces puedes ser hasta circense”

Chicharito Hernández estaría cerca de salir de Chivas y regresaría al futbol inglés

En medio de este panorama, han surgido versiones que apuntan a que Chicharito podría regresar a Inglaterra una vez que finalice su contrato con Chivas. El destino sería el EFL Championship, la segunda división del futbol inglés, donde buscaría cerrar su carrera profesional con uno o dos años más de actividad antes de colgar los botines. Sin embargo, estos son solo rumores, y por el momento el impacto de Herández Balcázar se ha notado mucho en cómo impulsa a Armando González y otros juveniles en el Guadalajara tras bambalinas.