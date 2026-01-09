Chivas trabajó intensamente durante el mercado de invierno para concretar la salida de Alan Pulido, un futbolista que en lo deportivo está prácticamente descartado por Gabriel Milito. Más allá de que no entra en planes para jugar, su alto salario representa una carga importante para el club, ya que limita a la directiva para realizar más contrataciones de cara al Clausura 2026.

Sin embargo, en los últimos días surgió una señal que llamó poderosamente la atención. A pesar de que se le sigue buscando acomodo, Pulido fue visto entrenando con normalidad junto al resto del plantel en Verde Valle, lo que abrió la especulación sobre una posible apertura de Milito para reconsiderarlo. Ahora, con los registros ya oficializados por la Liga MX, todo indica que Chivas dio un paso más en la posible permanencia del delantero.

Al revisar el registro oficial del Guadalajara para el Clausura 2026, Alan Pulido aparece inscrito con el equipo, incluso conservando su emblemático número 9. Esta situación ha generado dudas entre la afición sobre si en el Rebaño Sagrado existe la intención de darle una nueva oportunidad o si se trata únicamente de un trámite administrativo obligatorio ante la liga.

La realidad es que, aunque Chivas pudo esperar hasta mediados de febrero para registrarlo, fecha en la que se cierran oficialmente los registros en la Liga MX, las normas de la FIFA protegen al futbolista. Los clubes están obligados a registrar a los jugadores con contrato vigente, ya que de no hacerlo, el vínculo se rescinde automáticamente y se tendría que liquidar al jugador, lo que supondría un fuerte golpe económico para la institución rojiblanca.

Chivas le sigue buscando acomodo a Alan Pulido, Cruz Azul sería opción

Mientras tanto, la directiva de Chivas continúa intentando encontrarle salida a Alan Pulido, en una situación que se ha tensado con el paso de las semanas. El caso ha escalado al punto de provocar roces entre los altos mandos rojiblancos y el jugador, quien se ha negado a cooperar para facilitar su salida, al grado de que dentro del club ya se le considera una posible mala influencia dentro del vestidor.