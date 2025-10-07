Armando González se ha convertido en el delantero sensación en Chivas y uno de los más prometedores en el futbol mexicano. Con apenas 22 años ya es el máximo anotador del Rebaño Sagrado en el torneo con 6 goles y es el mexicano Sub23 con más goles en el torneo. La Hormiga es sin duda un jugador con mucho potencial, pero que también ha encontrado un entorno muy positivo en el Guadalajara, tal como un video que se viralizó hace poco lo confirma.

En redes sociales resurgió un momento muy emotivo que ha conmovido al entorno rojiblanco. En las imágenes, de cuando Armando González aún no era titular, se le puede ver caminando rumbo al vestidor con evidente frustración por no haber jugado aquel partido con Chivas, llevando incluso la casaca de suplente. A su lado aparece Javier Hernández, quien le dice que no tenga prisa, pues su momento llegará.

La escena refleja el ambiente de apoyo y compañerismo que se vive dentro del plantel del Rebaño Sagrado. Chicharito, que conoce perfectamente lo que significa pelear por un lugar en el once titular, se tomó el tiempo para aconsejar al joven delantero, mostrándole que en Chivas también se forma carácter y se construyen liderazgos desde el ejemplo. Las palabras del máximo goleador histórico de la Selección Mexicana dejaron huella en el canterano y hoy las vemos dando frutos.

El propio Armando González, en la segunda parte del video, reconoce públicamente el apoyo que ha recibido de Chicharito. Con humildad, La Hormig” menciona que el delantero veterano siempre le ha dado consejos y lo ha impulsado a seguir trabajando, incluso cuando las cosas no salen como espera. Esa relación mentor–aprendiz se ha convertido en una de amistad, además de la que más provecho le está dando al equipo en el presente torneo.

“Chícharo siempre fue mi máximo ídolo, siempre traté de basar mi estilo de juego en el suyo, y ahorita me dijo que esos goles solo los metíamos él y yo“, declara la Hormiga entre risas y emoción.

La afición de Chivas reconoció el potencial de Chicharito Hernández como mentor

La afición rojiblanca no tardó en reaccionar con mensajes de cariño hacia ambos jugadores. Muchos destacaron el liderazgo de Chicharito, quien, a pesar de sus polémicas, parece ayudar mucho a los juveniles del Rebaño Sagrado, además de la actitud de perseverancia de Armando González, quien está apuntando muy alto cada vez con más minutos y goles. Un gesto más que demuestra que en Chivas no solo se trabaja para ganar partidos, sino también para formar personas con valores dentro y fuera de la cancha.