El joven delantero de Chivas, Armando González, volvió a convertir y llegó a seis anotaciones en el Apertura 2025 de la Liga MX, siendo el máximo goleador del conjunto rojiblanco. La Hormiga se impuso en el área para conectar de cabeza y batir a Keylor Navas, en lo que fue el tanto del empate parcial contra Pumas UNAM.

La anotación del canterano del Guadalajara se dio justo después de una semana en la que se habló mucho sobre su posible convocatoria a la Selección Mexicana, la cual finalmente no se concretó. Javier Aguirre se inclinó por otra opción como la de Germán Berterame, algo sobre lo que el entrenador de Chivas, Gabriel Milito, fue consultado.

En conferencia de prensa, al estratega rojiblanco le preguntaron si consideraba injusta la ausencia de la Hormiga en el Tri, a lo que respondió: “Sobre ese tipo de situaciones no debo tener ninguna opinión. Sí puedo opinar sobre él y lo que nos da a nosotros: es un chico joven con un margen de crecimiento muy, muy grande. Debe mejorar en aspectos que para un centrodelantero son muy importantes”, argumentó.

“Indudablemente es un chico con una gran mentalidad, con un esfuerzo a la hora de recuperar la pelota enorme. Tiene mucho gol, lo viene demostrando en este campeonato. No es fácil marcar seis goles y lo ha hecho. Estoy muy contento por él, porque además el equipo necesita de sus goles. Nos da tranquilidad tener un delantero con gol”, continuó Gabriel Milito sobre el momento de la Hormiga González.

Gabriel Milito ve aún más potencial en Armando González

Tal y como dijo días atrás, Milito dejó en claro que aún ve mucho margen de crecimiento en Armando González: “Tiene que seguir trabajando para seguir evolucionando en su juego. Creo que tiene aspectos muy buenos, destacables, y otros aspectos donde intentaremos desde nuestro punto de vista ayudarlo a crecer. Al final, la función del entrenador es intentar mejorar al futbolista; a veces lo conseguimos y a veces no somos capaces de hacerlo. En el caso de Armando, tengo plena confianza de que, al ser tan joven y al tener tanto deseo, va a tener una evolución de cara al futuro muy importante para ser un jugador más completo”, reflexionó el estratega.